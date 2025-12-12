Реклама

22:43, 12 декабря 2025

В Европе оценили вероятность судебных разбирательств из-за заморозки российских активов

Домбровкис: Euroclear защищен от судебных разбирательств из-за заморозки активов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис оценил вероятность судебных разбирательств из-за заморозки российских активов, комментируя иск Центробанка России против депозитария Euroclear. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что средства не изымаются, принцип суверенного иммунитета не был нарушен. Деньги были заблокированы в связи с санкциями Евросоюза, напомнил он.

«Это, в свою очередь, соответствует как праву ЕС, так и международному праву, а финансовые институты ЕС, на балансе которых находятся эти иммобилизованные активы, полностью защищены от судебных разбирательств», — подчеркнул Домбровскис.

Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России ранее 12 декабря. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

Банк России подал иск в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков. Причиной назвали незаконные действия депозитария, который лишил ЦБ возможности распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами. Иск также объяснили тем, что ЕК собирается использовать активы Банка России без его согласия.

