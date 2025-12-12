Реклама

11:11, 12 декабря 2025Россия

В Минобороны России заявили о моделировании СБУ взрыва «грязной бомбы» в многолюдном месте

Ртищев: СБУ моделировала взрыв грязной бомбы в многолюдном месте
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев, брифинг которого Минобороны опубликовало в Telegram.

По его словам, моделирование ситуации с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте скопления людей является одним из направлений подготовки сотрудников СБУ.

Ртищев также подчеркнул, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак лично курировал ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива, что повышает риски создания грязной бомбы.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева есть возможность создать «грязную бомбу». При этом он признал, что научного потенциала для создания полноценного ядерного оружия у страны нет.

В июне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал властям Украины прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля, чтобы понять возможные последствия применения ими «грязной бомбы». Он также подчеркнул, что Москва ответит соразмерно на подобную «опасную провокацию» со стороны ВСУ, применив тактическое ядерное оружие.

