Россия
12:29, 12 декабря 2025

В России предупредили о последствиях возможной радиационной аварии на Украине. Заражение может затронуть Европу

Минобороны заявило, что Ермак лично курировал ввоз ядерных отходов на Украину
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В случае радиационной аварии на Украине заражение затронет не только большую часть республики, но и территории ближайших к ней стран Европы. Об этом заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

Он опроверг прогноз украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, согласно которому радиация накроет исключительно Россию. Ртищев подчеркнул, что, вероятнее всего, в случае новой аварии повторится сценарий Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Вместе с тем, с большей долей вероятности, мог бы стать реальностью другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров

Алексей Ртищевначальник войск РХБЗ

Прежде на Украине обнародовали сведения об утрате на территории Харьковской области 68 источников ионизирующего излучения, в числе которых были и опасные, высокоактивные вещества. При этом в докладе Совета по нацбезопасности страны было отмечено, что «утрату контроля за источниками ионизирующего излучения классифицировали как радиационную аварию».

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев уличили в ввозе ядерного топлива в страну

Киев занимается ввозом отработавшего ядерного топлива, что может указывать на намерение Украины создать «грязную бомбу». Доклад на эту тему представили в Минобороны России.

Российский генерал сообщил, что прежде за логистикой и финансированием ввоза ядерного топлива на Украину следил экс-глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак. При этом он никак не предупреждал о своих действиях Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Поставки отработавшего топлива организовывали через Польшу и Румынию.

По словам начальника войск РХБЗ Алексея Ртищева, подобная деятельность может обернуться попытками ядерного шантажа со стороны Киева.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

ВСУ несколько раз пытались атаковать российские химпредприятия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток атаковать химические предприятия в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области. Детали ударов раскрыл начальник РХБЗ Алексей Ртищев.

Согласно его докладу, украинские военные целенаправленно били по заводам, где используют вещества первого класса опасности. Кроме того, ВСУ несколько раз атаковали химически опасные объекты в Донецкой и Луганской народных республиках.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Ртищев заметил, что все это время Киев обвинял Москву в якобы «умышленном создании техногенной катастрофы», однако в реальности именно Украина создает предпосылки для новой радиационной аварии.

