В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки

В Оленегорске владельца сбившего пенсионерку добермана наказали работами

В Мурманской области 41-летнего жителя Оленегорска признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности 80-летней пенсионерке и приговорили к 300 часам обязательных работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, осужденный выпустил своего пса-добермана на улицу без поводка, чем нарушил правила содержания домашних животных. Бегавшая по улице собака сбила пожилую женщину с ног, причинив ей тяжкий вред здоровью. Прокуроры напомнили, что безответственное отношение к содержанию питомцев предусматривает ответственность перед законом.

Ранее в Ставрополе суд приговорил местную жительницу — хозяйку собак, загрызших 9-летнюю девочку, к 1,5 годам ограничения свободы.

