Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:42, 12 декабря 2025Силовые структуры

В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки

В Оленегорске владельца сбившего пенсионерку добермана наказали работами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Мурманской области 41-летнего жителя Оленегорска признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности 80-летней пенсионерке и приговорили к 300 часам обязательных работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, осужденный выпустил своего пса-добермана на улицу без поводка, чем нарушил правила содержания домашних животных. Бегавшая по улице собака сбила пожилую женщину с ног, причинив ей тяжкий вред здоровью. Прокуроры напомнили, что безответственное отношение к содержанию питомцев предусматривает ответственность перед законом.

Ранее в Ставрополе суд приговорил местную жительницу — хозяйку собак, загрызших 9-летнюю девочку, к 1,5 годам ограничения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Медведев рассказал о повышении МРОТ в России

    Высоту снежного покрова в Москве оценили

    Новую нацстратегию США назвали объявлением войны канцлеру Германии

    Лукашенко понравились последние действия Трампа

    Раскрыта новая стратегия Трампа в отношении России

    Олимпийский чемпион пожаловался на домогательства со стороны девушки в баре

    Бывшего пограничника обвинили в подготовке подрыва замглавы комитета Народного совета ДНР

    Эрдоган поддержал идею моратория на удары по энергообъектам на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok