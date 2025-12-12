Реклама

18:07, 12 декабря 2025Интернет и СМИ

В России заявили о трудностях с исполнением решения об аресте имущества Google во Франции

«Ъ»: Дело с арестом имущества Google France может затянуться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во Франции арестовали имущество Google France по заявлению российской «дочки». В то же время исполнение решения суда может столкнуться с рядом трудностей. Об особенностях дела пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на экспертов.

Ситуацию прокомментировал Артур Зурабян — руководитель практик разрешения споров и международного арбитража адвокатского бюро Art de Lex, которое представляет интересы дочерней компании Google International ООО «Гугл». Он указал, что ООО «Гугл» исчерпало возможности оспаривания, хотя обращалось во все инстанции. Эксперт добавил, что процесс признания и приведения в исполнение решений государственных судов занимает не меньше полутора-двух лет. Таким образом, дело может затянуться.

«Вопрос в адрес Google: а почему они, собственно, не исполняют решение российского суда, которое никак не связано с какими-либо там санкционными противоречиями? И если это банальное коммерческое решение, почему бы его не исполнить и не закрыть этот вопрос, и не создавать постановлений для арестов в различных юрисдикциях?» — порассуждал Зурабян.

Адвокат и советник по санкционным вопросам и комплаенсу Кира Винокурова, в свою очередь, отмечает, что обеспечительная мера не значит полного признания законности российского судебного акта, хотя «то, что эти обеспечительные меры были наложены, не может не радовать». По ее словам, российская компания рассчитывает на признание судебного акта, но это может противоречить публичному порядку Франции.

В октябре стало известно, что суд в ЮАР исполнит решение России о взыскании с корпорации Google 10 миллиардов рублей. Заявления с просьбой исполнить решение России в отношении Google были также направлены в суды десятка юрисдикций в Африке, Азии и Европе. Суд в ЮАР стал первой инстанцией, которая решила арестовать активы компании.

О том, что в России взыскали с Google 10 миллиардов рублей, сообщалось в июле 2024 года. Суд признал незаконным перечисление ООО «Гугл» почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской компании Google и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей.

