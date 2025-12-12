В российском городе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Твери ввели режим ЧС после атаки беспилотника ВСУ

В Твери ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после ночной атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Режим ввели в границах трех домов и одного социально значимого объекта.

«Ввести с 04:30 12.12.2025 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Твери в ночь на 12 декабря. Пострадали семь человек, включая ребенка. Повреждения получили как минимум 10 квартир. Основной ущерб пришелся на нижние этажи здания. Несколько припаркованных во дворе машин засыпало осколками. Момент взрыва беспилотника попал на видео.