Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:54, 12 декабря 2025Россия

В российском городе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Твери ввели режим ЧС после атаки беспилотника ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Твери ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после ночной атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Режим ввели в границах трех домов и одного социально значимого объекта.

«Ввести с 04:30 12.12.2025 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Твери в ночь на 12 декабря. Пострадали семь человек, включая ребенка. Повреждения получили как минимум 10 квартир. Основной ущерб пришелся на нижние этажи здания. Несколько припаркованных во дворе машин засыпало осколками. Момент взрыва беспилотника попал на видео.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из сложнейших для ВСУ направлений фронта. Что сейчас происходит в Купянске?

    Описаны 16 причин нежелания секса

    В Москве деревья рухнули на людей

    Том Круз не полетит в космос из-за Трампа

    Бармен украл 88 бутылок спиртного на 1,5 миллиона рублей

    Врач назвала лучшую антипохмельную стратегию

    В центре Москвы упала огромная елка

    Зеленского уличили в затягивании времени «для чего-то плохого»

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Миранчук фразой «не сказал бы, что загнивает» оценил жизнь в Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok