Врач назвала лучшую антипохмельную стратегию

Реально помогают уменьшить похмелье вода и хорошая закуска. Об этом рассказала врач-нефролог Дарья Садовская в своем Telegram-канале.

Врач указала, что лучшая антипохмельная стратегия во время застолья сводится к тому, чтобы употреблять алкоголь медленно и обязательно вместе с едой. Кроме того, она посоветовала вместе со спиртными напитками пить достаточное количество воды.

При этом Садовская отметила, что популярные коктейли с электролитами, вопреки рекламным лозунгам, не лечат похмелье. Она уточнила, что при разовом употреблении, алкоголь практически не влияет на электролитный баланс у здорового человека, кроме небольшого увеличения диуреза при крепком алкоголе. «Даже пиво не вызывает значимой потери электролитов: натрий не выводится больше обычного, а калий даже выводится меньше», — подчеркнула нефролог.

Ранее диетолог, нутрициолог Софья Кованова заявила, что самым вредным сочетанием продуктов на новогоднем столе является алкоголь с салатами вроде оливье. По ее словам, спиртные напитки лучше закусывать фруктовыми или овощными салатами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальное количество этанола повышает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и психических заболеваний.