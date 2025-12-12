Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:12, 12 декабря 2025Забота о себе

Врач назвала лучшую антипохмельную стратегию

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Poomeo Photography / Shutterstock / Fotodom

Реально помогают уменьшить похмелье вода и хорошая закуска. Об этом рассказала врач-нефролог Дарья Садовская в своем Telegram-канале.

Врач указала, что лучшая антипохмельная стратегия во время застолья сводится к тому, чтобы употреблять алкоголь медленно и обязательно вместе с едой. Кроме того, она посоветовала вместе со спиртными напитками пить достаточное количество воды.

При этом Садовская отметила, что популярные коктейли с электролитами, вопреки рекламным лозунгам, не лечат похмелье. Она уточнила, что при разовом употреблении, алкоголь практически не влияет на электролитный баланс у здорового человека, кроме небольшого увеличения диуреза при крепком алкоголе. «Даже пиво не вызывает значимой потери электролитов: натрий не выводится больше обычного, а калий даже выводится меньше», — подчеркнула нефролог.

Ранее диетолог, нутрициолог Софья Кованова заявила, что самым вредным сочетанием продуктов на новогоднем столе является алкоголь с салатами вроде оливье. По ее словам, спиртные напитки лучше закусывать фруктовыми или овощными салатами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальное количество этанола повышает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и психических заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

    Описаны 16 причин нежелания секса

    В Европе назвали срок заморозки российских активов

    Стало известно о попытке ЕС по-новому истолковать морское право

    Названа доля украшающих дом к Новому году россиян

    В Москве деревья рухнули на людей

    Том Круз не полетит в космос из-за Трампа

    Бармен украл 88 бутылок спиртного на 1,5 миллиона рублей

    Врач назвала лучшую антипохмельную стратегию

    В центре Москвы упала огромная елка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok