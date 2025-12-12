Реклама

Наука и техника
07:30, 12 декабря 2025Наука и техника

Назван подходящий объем видеопамяти для игр

Notebookcheck: Видеокарты с 8 Гбайт памяти хватит для запуска большинства игр
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Специалисты издания Notebookcheck оценили объем видеопамяти, который нужен видеокартам для комфортного запуска игр в 2025 году. Материал опубликован на сайте медиа.

Журналисты заявили, что вопрос обновления видеокарты в последнее время — из-за роста цен на комплектующие компьютеров — встал для геймеров очень остро. Они проверили, сколько памяти хватит видеокартам для запуска игр. Специалисты провели эксперимент с Nvidia GeForce RTX 5070 с 8 гигабайтами, RTX 5070 Ti с 12 гигабайтами и RTX 5090 с 24 гигабайтами. В итоге они назвали 8 гигабайт подходящей для гейминга характеристикой видеокарты.

Assassin's Creed Shadows им удалось запустить на персональном компьютере (ПК) с видеокартой, имеющей 8 гигабайт памяти. Однако игровой процесс был комфортным только при разрешении 1080 пикселей. Для нового шутера Battlefield 6 тоже хватило 8 гигабайт, однако игра работала лишь в минимальной конфигурации.

Call of Duty: Black Ops 7 работала со всеми видеокартами, но при запуске игры на самой базовой GeForce RTX 5070 возникло предупреждение о проблеме функции трассировки лучей. Игра Cyberpunk 2077 Phantom Liberty показала себя лучше всех — тайтл запустился на видеокарте с 8 гигабайт видеопамяти в разрешении 4К.

«В целом, если не замечать некоторых ограничений, вы все еще можете наслаждаться современными играми с 8 гигабайт видеопамяти», — подытожили авторы медиа.

В начале декабря выяснилось, что в России возник резкий спрос на видеокарты. Россияне начали скупать оборудование из-за роста цен, связанного с бумом искусственного интеллекта (ИИ).

