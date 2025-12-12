Яну подарили Mercedes стоимостью 30 миллионов рублей за победу над Двалишвили

Петр Ян получил Mercedes-AMG G63 за 30 миллионов рублей за победу над Двалишвили

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петру Яну подарили новый Mercedes стоимостью 30 миллионов рублей за победу над Мерабом Двалишвили. Об этом сообщает Telegram-канал RCC: MMA & Boxing.

Ян вернулся в Екатеринбург, где его встретили более двух тысяч фанатов и представители региональных властей. Основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин вручил бойцу ключи от Mercedes-AMG G63. По данным Auto.ru, стоимость такой машины в России колеблется в районе 30-35 миллионов рублей.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто болел, поддерживал меня, смотрел. Мне это очень приятно. Также хочу поблагодарить Игоря Алексеевича за такой огромный подарок. Я это ценю», — заявил Ян.

В ночь на 7 декабря Ян победил Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 и вернул себе титул чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Позднее Ян признал, что Двалишвили заслуживает реванша.