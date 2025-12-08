Ян оценил возможность реванша с Двалишвили

Петр Ян: Двалишвили заслуживает реванша, он зачистил дивизион

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян оценил возможность реванша с грузином Мерабом Двалишвили. Его слова приводит Sport24.

«Это один из тех бойцов, который заслуживает любого реванша. Он провел столько поединков, уверенно побил всех конкурентов, зачистил дивизион. Если организация придет к этому, то я за», — заявил Ян.

В ночь на 7 декабря Ян победил Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 и вернул себе титул чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

До боя с Яном Двалишвили одержал 14 побед подряд. Грузинский спортсмен не проигрывал с 2018 года. Во время этой серии он побеждали и Яна — в марте 2023 единогласным решением судей. Двалишвили завоевал чемпионский титул в сентябре 2024 года и успел трижды его защитить, одолев Умара Нурмагомедова, Шона О'Мэлли и Кори Сэндхэгена.