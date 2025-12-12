Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 12 декабря 2025Мир

Захарова предупредила об использовании дела Долиной врагами России

Захарова: Враги России могут использовать дело Долиной, чтобы ссорить россиян
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Враги России могут использовать дело певицы Ларисы Долиной для того, чтобы рассорить россиян. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», — сказала Захарова.

Россияне обрушились с критикой на Долину в сети после того, как суд принял решение оставить певице квартиру, которую у нее приобрела покупательница Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что отдала полученные от сделки деньги мошенникам. При этом покупательнице денежные средства не вернули.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

    Описаны 16 причин нежелания секса

    Орбана сравнили с одним персонажем из «Игры Престолов»

    В России оценили перспективы «воровского сговора ЕС» для Зеленского

    Слуцкий предрек ЕС самоуничтожение из-за решения по российским активам

    В Москве из «ВТБ Арены» эвакуировали более тысячи человек из-за угрозы минирования

    Россия получит от УЕФА почти 4 миллиона евро

    Суд впервые прекратил дело по «схеме Долиной»

    Причину срыва концерта Меладзе в Киргизии раскрыли

    В Европе назвали «совершенно невозможным» вступление Украины в ЕС в 2027 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok