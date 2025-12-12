Захарова предупредила об использовании дела Долиной врагами России

Враги России могут использовать дело певицы Ларисы Долиной для того, чтобы рассорить россиян. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.
«Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», — сказала Захарова.
Россияне обрушились с критикой на Долину в сети после того, как суд принял решение оставить певице квартиру, которую у нее приобрела покупательница Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что отдала полученные от сделки деньги мошенникам. При этом покупательнице денежные средства не вернули.