Жители российского города пожаловались на жизнь без воды из-за бесхозных труб

Жители дома в Ростове-на-Дону пожаловались на жизнь без воды

Жители многоквартирного дома в Ростове-на-Дону живут без постоянной подачи воды из-за бесхозных труб. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Известно, что неработающий водопровод тянется от Инженерной улицы до дома №48 на Тракторной. Этот отрезок трубы должны поставить на учет, однако данная процедура затягивается. На трубах постоянно происходят аварии, и их не могут полноценно починить из-за «бесхозности» участка.

Также из-за бесхозной трубы ранее жильцы многоэтажного дома в Новосибирске год жили без холодной воды.

До этого сообщалось, что жители села Октябрьское в Амурской области больше двух недель жили без воды из-за сломавшейся водовозной машины. Водопровода в поселке нет уже более пяти лет.