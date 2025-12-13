Возобновился еще один завершенный Трампом конфликт. США так и не смогли получить доступ к огромным запасам редкоземельных металлов

Конфликт между Вооруженными силами (ВС) Демократической республики (ДР) Конго и поддерживаемыми Руандой вооруженными формированиями только усиливается, несмотря на заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа мирное соглашение между странами. Об этом сообщает издание Africanews.

4 декабря президенты Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) Поль Кагаме и Феликс Чисекеди заключили в Вашингтоне мирное соглашение при участии Дональда Трампа. Одним из мотивов для американского лидера, как и в случае конфликта на Украине, стали редкоземельные металлы и минералы: в частности, интерес для американских компаний представляют запасы колтана, 80 процентов мировых залежей которого находятся в Конго, и без которого невозможно производство компьютеров и мобильных телефонов.

В $24 триллиона оценивается суммарная стоимость залежей полезных ископаемых на территории ДР Конго. Для сравнения: ВВП США в 2024 году составил 29,1 триллиона долларов

Однако соглашение не продержалось и недели: еще до встречи в Вашингтоне, 2 декабря, проруандийская группировка «Движение 23 марта» (M23) вступила в первые столкновения с армией ДРК, а 8 декабря Феликс Чисекеди заявил о полномасштабном наступлении повстанцев. Действия M23 обеспокоили соседние страны, которые ввели войска на территорию Конго и уже вступили в бои с формированием. Как геноцид 30-летней давности помешал желанию Трампа получить редкоземельные металлы и Нобелевскую премию мира, и приведет ли это к большой войне в Африке, — разбиралась «Лента.ру».

Президент США Дональд Трамп, президент ДР Конго Феликс Чисекеди (слева) и президент Руанды Поль Кагаме, Вашингтон, 4 декабря 2025 года Фото: Evan Vucci / AP

Что известно об обострении конфликта?

10 декабря M23 заявила о взятии стратегически важного 700-тысячного города Увира на берегу озера Киву, вопреки призывам США и стран Европы остановить наступление. В этот же день МИД Руанды обвинил ДР Конго и союзные формирования в нарушении прекращения огня, а также в угрозе безопасности своей западной границы.

ДР Конго открыто заявила, что не будет соблюдать никакого прекращения огня и ведет борьбу за возвращение территорий, утраченных в результате действий M23, даже несмотря на то, что мирный процесс продолжается Министерство иностранных дел Руанды из сообщения от 10 декабря 2025 года

Взятие Увиры заставило вовлечься в конфликт соседнюю Бурунди: город в провинции Южное Киву расположен в непосредственной близости к границе республики и ее столице Бужумбуре. Власти Бурунди в кратчайшие сроки увеличили контингент на территории ДР Конго с 3,5 до 10-18 тысяч бойцов.

Около 200 тысяч человек бежали из зоны конфликта с начала наступления группировки M23 2 декабря, по оценке ООН

Несмотря на существенно меньшую численность (6 тысяч бойцов при поддержке 4 тысяч солдат Руанды), M23 смогла успешно наступать против войск ДР Конго, Бурунди и других вооруженных формирований. Эксперты Международной кризисной группы (ICG) даже предположили наступление проруандийских формирований вглубь Конго к региону Катанга, который служит главной опорой оппозиции.

Руководитель программы «Африка в фокусе российских интересов» Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Майя Никольская заявила в комментарии «Ленте.ру», что возможной целью Руанды и M23 может стать создание собственных органов управления на территории из-за слабого управления региона ДР Конго. Африканист также отметила успешное продвижение вооруженной группировки как вглубь Конго, так и к границам Бурунди.

Эта территория абсолютно не контролируется нормально конголезскими властями. Слабая армия, слабые государственные институты — это тоже одна из причин конфликта Майя Никольская руководитель программы «Африка в фокусе российских интересов» ИМИ МГИМО

Бойцы группировки M23 сопровождают сдавшихся бойцов ВС ДР Конго и полицейских, 30 января 2025 года Фото: Moses Sawasawa / AP

Почему конфликтуют Руанда и Конго?

Нынешний конфликт между Руандой и ДР Конго начался в марте 2022 года с наступления M23 на конголезскую армию и враждебный руандийским властям «Демократический фронт освобождения Руанды» (FLDR). Незадолго до этого, в ноябре 2021 года, армия Уганды пересекла границу с Конго для борьбы с вооруженными группировками, что стало поводом для Кагаме также ввести войска. Официально Руанда отрицала участие в конфликте, однако соседние государства сразу после начала наступления M23 заподозрили республику во вмешательстве.

85% шахт на территории конфликта занимаются добычей золота, остальные добывают олово, вольфрам и тантал

Cитуация осложняется проблемами в отношениях между странами после геноцида в Руанде в 1994 году: тутси во главе с Кагаме, победившие в гражданской войне в республике, начали преследовать организаторов преступления. Войска Руанды начали бои с враждующими группировками хуту на территории соседних стран, включая ДР Конго, что привело к двум Конголезским войнам за десятилетие.

Как геноцид в Руанде втянул в войну половину Африки После геноцида тутси в Руанде в апреле-июле 1994 года более 1,5 миллиона человек бежали на территорию соседней ДР Конго (тогда — Заир). Из-за этого конфликт между этническими группами хуту и тутси приобрел и территориальную подоплеку: конголезские хуту нападали не только на местных тутси, но и на бежавших от гражданской войны. У конфликта есть и социальный аспект: до колонизации Африки в XIX веке тутси занимали более привилегированное положение в обществе, что повлияло и на становление этносов. Президент Заира Мобуту Секо не подавлял ополчение хуту (интерахамве), а напротив, стал снабжать их оружием для вторжения в Руанду, что привело к поддержке отрядов повстанцев против него и началу Первой конголезской войны (ноябрь 1996 года — май 1997 года). Ошибки Мобуту привели к формированию против него коалиции соседних стран при поддержке США и ЮАР. Несмотря на поддержку Франции, Китая и Израиля, он потерпел поражение и бежал в Марокко. Пришедший к власти оппонент Мобуту Лоран-Дезире Кабила недолго пользовался поддержкой союзников: в июле 1998 года он решил выслать из страны всех иностранных военных и гражданских чиновников и обвинил отряды тутси в составе ВС ДР Конго в планах «восстановить средневековую империю». Это привело к Второй Конголезской, или Великой африканской войне Руанды против ДР Конго и большинства бывших союзников. В общей сложности в Конголезских войнах участвовали по меньшей мере 16 стран Африки вдоль всего континента, от Ливии до ЮАР, не считая вооруженных формирований. Поддержку сторонам конфликта оказывали как Запад, так и наемники и даже республики бывшего СССР (Грузия). Общее число жертв только в ходе боевых действий оценивается минимум в 600 тысяч человек. Более пяти миллионов человек стали жертвами эпидемий и некачественных условий жизни, вызванных бегством из зоны конфликта.

Несмотря на обилие ископаемых на территории конфликта и его сложную подоплеку, Майя Никольская отмечает, что ключевым мотивом для Руанды является экзистенциальная угроза для населения страны, связанная с геноцидом тутси. Она также указала на существование антируандийских формирований и группировок хуту в ДР Конго, а также притеснения руандафонного меньшинства. «Лозунг "Никогда снова", который везде транслируется [в Руанде в годовщину начала геноцида] 7 апреля, наполнен очень живым, очень реальным содержанием», — подчеркнула эксперт.

Это не какая-то замшелая история, которая существует только на страницах учебников. Поэтому для Кагаме важно не допустить повторения этих событий Майя Никольская руководитель программы «Африка в фокусе российских интересов» ИМИ МГИМО

Африканист также предположила личную неприязнь между Полем Кагаме и Феликсом Чисекеди: по ее мнению, отношение руандийского лидера, занимающего должность с 2000 года, к коллеге из ДР Конго влияет на взаимодействие стран. По ее мнению, максимальной целью Руанды и поддерживаемых ей группировок может быть повторение событий Второй Конголезской войны и свержение Чисекеди.

Это люди совершенно разного формата: Кагаме — африканский «кшатрий», настоящий военный лидер, а Чисекеди — совершенно другой по психотипу: он склонен лавировать и прогибаться Майя Никольская руководитель программы «Африка в фокусе российских интересов» ИМИ МГИМО

Новобранцы ВС ДР Конго на учебной базе, Гома, 7 ноября 2022 года Фото: Moses Sawasawa / AP

Как Трамп пытался помирить страны Африки?

27 июня министры иностранных дел Руанды и ДР Конго Оливье Ндухунгирехе и Тереза ​​Кайиквамба Вагнер подписали мирное соглашение в Вашингтоне в присутствии Дональда Трампа. Президент США описал соглашение как «славную победу во имя мира», однако его еще предстояло ратифицировать главам государств.

Сегодня насилию и разрушениям пришел конец, и весь регион начинает новую главу надежды и возможностей, гармонии, процветания и мира Дональд Трамп президент США

Текст соглашения между ДР Конго и Руандой включал в себя следующие ключевые условия:

прекращение государственной поддержки вооруженных формирований;

разоружение и интеграция негосударственных вооруженных групп;

реинтеграция участников вооруженных формирований в ВС ДР Конго;

совместные инфраструктурные и энергетические проекты;

создание цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов.

Руанда также обещала создать условия для возвращения конголезских беженцев в республику.

Какие конфликты остановил Дональд Трамп? По словам Дональда Трампа, с момента вступления в должность он смог урегулировать восемь конфликтов: Египет и Эфиопия — президент США потребовал начать переговоры по урегулированию спора из-за планов построить плотину на реке Нил. Переговоры оказались неудачными, однако страны не вступили в вооруженное противостояние; Индия и Пакистан — конфликт вспыхнул в конце апреля, однако активная фаза продлилась лишь 7-10 мая; Иран и Израиль — США нанесли удар по ядерным объектам Тегерана в июне; Руанда и ДР Конго — стороны подписали мирное соглашение в Вашингтоне, однако конфликт возобновился; Сербия и Косово — 27 июня Трамп заявил о якобы предотвращении планов Сербии начать войну; Армения и Азербайджан — 8 августа в Белом доме было объявлено об окончательном мирном соглашении; Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС — 9 октября 2025 года года стороны договорились о прекращении огня в Газе и обменялись заложниками; Таиланд и Камбоджа — 26 октября страны подписали договор о решении территориального спора, однако 7 декабря конфликт возобновился.

В ходе церемонии ратификации договора 4 декабря Дональд Трамп подчеркнул, что конфликт Руанды и ДР Конго является одним из самых продолжительных в современной истории и унес почти 10 миллионов жизней. Глава Белого дома назвал Кагаме и Чисекеди умными парнями и заявил об их желании интегрировать экономики стран.

Мы отправим наши крупнейшие компании в Конго и Руанду. Мы заберем у них часть редкоземельных металлов, часть активов, заплатим им. Все заработают много денег Дональд Трамп президент США

Возвращение живших с 1994 года руандийских беженцев из ДР Конго на автобусе, Гома, 17 мая 2025 года Фото: Moses Sawasawa / AP

Сможет ли Трамп вновь стать миротворцем?

Аналитики ICG отмечают возможное «нетерпение посредников по отношению к несговорчивым сторонам», подразумевая желание Трампа выйти из урегулирования конфликта. Однако, по их мнению, реализация договоренностей по обмену пленными и прекращению огня может поспособствовать деэскалации. Эксперты также предположили, что из-за шаткого положения ДР Конго главными победителями в противостоянии станут Руанда и M23.

Как подчеркивает Майя Никольская, фактически переговоры между Руандой и ДР Конго при посредничестве Трампа были посвящены не мирному урегулированию, а экономическим вопросам и непубличным условиям, которые могут затрагивать и торговлю редкоземельными металлами. Президент США фактически признал это в своей речи 4 декабря, упомянув продолжительные закулисные переговоры между лидерами африканских стран при его участии.

Бойцы группировки M23 на пограничном пункте на границе Руанды и ДР Конго, 29 января 2025 года Фото: Thomas Mukoya / Reuters

В качестве примера эксперт указала на гарантии инвестиций в здравоохранение Руанды со стороны Вашингтона. «На самом деле, суть соглашения вывернута наизнанку. Это не договор о мире между странами при посредничестве США», — добавила политолог.

Некий такой торг произошел, руандийцы и конголезцы убедились в том, что все схвачено, и продолжили воевать Майя Никольская руководитель программы «Африка в фокусе российских интересов» ИМИ МГИМО

Африканист посчитала маловероятной эскалацию конфликта до войны континентального масштаба. По ее мнению, такой сценарий возможен только при полном отсутствии контроля над Восточным Конго и месторождениями полезных ископаемых, а также перенасыщении региона оружием. При этом эксперт добавила, что боевые столкновения неизбежно будут продолжаться.

Никольская также отметила отсутствие целого ряда возможных посредников в урегулировании конфликта: по тексту соглашения в наблюдательный совет по урегулированию входят только США, Катар и Африканский союз. При этом важные акторы, в частности, Восточно-Африканское сообщество, в которое входят все стороны противостояния, фактически были отстранены от переговоров.

Я бы сказала, что сразу было понятно, что окончательно такой конфликт урегулировать невозможно. (...) Соответственно, соглашение представляется мне не очень жизнеспособным Майя Никольская руководитель программы «Африка в фокусе российских интересов» ИМИ МГИМО