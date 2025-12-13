Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:59, 13 декабря 2025Спорт

Невеста Миранчука пожаловалась на жизнь в США

Невеста футболиста Миранчука Максимова раскритиковала цены в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @bamsbams

Невеста российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука Елена Максимова раскритиковала жизнь в США после интервью спортсмена «Коммент.Шоу». Ее слова приводит Sport24.

Максимова отметила завышенные цены на товары и услуги при отсутствии достойного сервиса и качества. Она назвала американцев лицемерными, подчеркнув, что перенимать из MLS нечего: зрительский интерес там сводится к поп-корну и развлечениям, а не настоящему футболу. Единственные плюсы — благоприятный климат и патриотизм местных жителей.​

Это не первое недовольство невесты Миранчука Америкой: ранее она писала об ужасе от местных реалий, страхе за здоровье и несоответствии ожиданий действительности.

30-летний Миранчук выступает за «Атланту» с 2024-го. Его контракт с американским клубом действует до 31 декабря 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возобновился еще один завершенный Трампом конфликт. США так и не смогли получить доступ к огромным запасам редкоземельных металлов

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    В России напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники

    В России пообещали жестокий ответ за атаку ВСУ на Саратов

    Невеста Миранчука пожаловалась на жизнь в США

    Москвичам пообещали скорую оттепель

    Ночной удар по Одессе назвали самым массовым с начала спецоперации

    Звездный актер из фильма «Маска» найден мертвым в луже крови

    В российских самолетах допустили появление интернета

    Врач назвал три сильнее всего провоцирующих головную боль алкогольных напитка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok