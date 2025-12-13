Невеста Миранчука пожаловалась на жизнь в США

Невеста российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука Елена Максимова раскритиковала жизнь в США после интервью спортсмена «Коммент.Шоу». Ее слова приводит Sport24.

Максимова отметила завышенные цены на товары и услуги при отсутствии достойного сервиса и качества. Она назвала американцев лицемерными, подчеркнув, что перенимать из MLS нечего: зрительский интерес там сводится к поп-корну и развлечениям, а не настоящему футболу. Единственные плюсы — благоприятный климат и патриотизм местных жителей.​

Это не первое недовольство невесты Миранчука Америкой: ранее она писала об ужасе от местных реалий, страхе за здоровье и несоответствии ожиданий действительности.

30-летний Миранчук выступает за «Атланту» с 2024-го. Его контракт с американским клубом действует до 31 декабря 2027 года.