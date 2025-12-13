Константинов: Регионы Украины должны провести референдум, как Крым в свое время

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил регионам Украины организовать референдум по самоопределению. Его слова цитирует РИА Новости.

«Если Украине и нужен референдум, так это референдум в каждом регионе по самоопределению, чтобы жители самостоятельно выбрали свое будущее, как это в свое время сделали крымчане», — заявил Константинов. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном проведении «всеукраинского референдума» по территориальным вопросам.

При этом Константинов отметил, что Зеленский тянет время, так как считает, что оно играет на него: «Народ Украины, как и сама страна, не нужны ему». Глава крымского парламента заявил, что если бы украинский президент думал о народе, то согласился на условия, предложенные Россией еще в Стамбуле. Однако вместо этого, заключил Константинов, Зеленский выбрал продолжение военного конфликта.

Ранее аналитик Патрик Хеннингсен назвал оторванными от реальности слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения референдума о территориях. Хеннингсен предположил, что Зеленский шутит.