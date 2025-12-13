Российский лыжник оценил первую гонку на Кубке мира после возвращения на турнир

Российский лыжник Коростелев о первой гонке после возвращения: Это было дерьмо

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил первую гонку на Кубке мира после возвращения на турниры. Его слова приводит норвежское издание VG.

«Это было дерьмо. Зрители видят двухминутный забег, который кажется легким. Но мне было очень сложно, особенно последние 30 секунд — у меня горели ноги», — заявил Коростелев.

Ранее 13 декабря российский лыжник не прошел в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Давосе, заняв в квалификации 52-е место и проиграв лидеру 8,32 секунды. Несмотря на это, Коростелев, как и другая российская лыжница Дарья Непряева, выполнил олимпийский норматив и завоевал квоту для участия в Играх-2026.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустила Коростелева и Непряеву, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Лыжники получили возможность принять участие в оставшихся этапах Кубка мира, а также отобраться на Олимпиаду.

Олимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.