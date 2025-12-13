Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:30, 13 декабря 2025Спорт

Российский лыжник оценил первую гонку на Кубке мира после возвращения на турнир

Российский лыжник Коростелев о первой гонке после возвращения: Это было дерьмо
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил первую гонку на Кубке мира после возвращения на турниры. Его слова приводит норвежское издание VG.

«Это было дерьмо. Зрители видят двухминутный забег, который кажется легким. Но мне было очень сложно, особенно последние 30 секунд — у меня горели ноги», — заявил Коростелев.

Ранее 13 декабря российский лыжник не прошел в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Давосе, заняв в квалификации 52-е место и проиграв лидеру 8,32 секунды. Несмотря на это, Коростелев, как и другая российская лыжница Дарья Непряева, выполнил олимпийский норматив и завоевал квоту для участия в Играх-2026.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустила Коростелева и Непряеву, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Лыжники получили возможность принять участие в оставшихся этапах Кубка мира, а также отобраться на Олимпиаду.

Олимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Решение Лукашенко о массовом помиловании политзаключенных объяснили

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Оценены шансы Салаха забить за «Ливерпуль» до конца года

    Помилованных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину

    В Сирии сообщили об атаке на американских военных

    Мерц допустил возвращение воинской повинности в Германии

    42-летняя звезда «Универа» похвасталась прессом на фото

    Российский лыжник оценил первую гонку на Кубке мира после возвращения на турнир

    Сербский политик назвал грабежом заморозку Европой российских активов

    США нарастили закупки одной российской крупы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok