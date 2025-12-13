Вулин: Заморозив активы России, Запад вернулся к традициям грабежа

Европа вернулась к своим давним традициям грабежа, когда решила заморозить активы Банка России. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Его процитировало РИА Новости.

Он напомнил, что страны Европы построили свое богатство на грабеже колоний. Кроме того, по мнению Вулина, Европа относится к русским, сербам и вообще всем славянам как к «низшей форме жизни». Эти народы не могут полагаться на законную и моральную защиту со стороны европейцев.

Вулин убежден, что Европейский союз в его нынешнем виде не переживет образование многополярного мира. В связи с этим он призвал российских и сербских деловых людей не поддаваться заблуждениям, согласно которым Запад — система правовых государств.

Ранее российский МИД пообещал, что Москва примет ответные действия на решение Евросоюза о бессрочной заморозке активов РФ. В главном внешнеполитическом ведомстве действия ЕС назвали откровенным и банальным воровством.