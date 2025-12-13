В Госдуме предложили обязать органы власти закупать отечественную технику

Депутаты от КПРФ предложили органам власти закупать российскую технику

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили обязать органы власти закупать российскую технику, обращение направлено главе Минпромторга Антону Алиханову. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

По мнению авторов инициативы, данная мера позволит привлечь дополнительные инвестиции в указанную сферу, а также обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных компаний.

«Введение требования о локализации при закупках электронной техники для нужд органов власти позволит стимулировать развитие производства российских микропроцессоров и других технологически сложных компонентов и обеспечить загрузку предприятий», — прокомментировал депутат Алексей Куринный.

