11:53, 13 декабря 2025Россия

В Госдуме предложили санкции для уехавших преступников

Володин: Госдума рассмотрит ограничения для россиян, скрывающихся за рубежом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: freepik / Designed by freepik

В России предлагают ввести дополнительные ограничения для тех, кто уехал из страны и оказался осужден за совершение преступлений или правонарушений против нее. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем канале в Max.

По словам Володина, такие меры включают в себя приостановку регистрации недвижимости в России, замораживание счетов и иного имущества, их блокировку, ограничение вождения транспорта, отказ в электронных госуслугах и запрет на регистрацию человека в качестве ИП. Решение о применении ограничений будет принимать Генпрокуратура РФ. На сайте ведомства планируется вести список людей, попавших под эти меры.

Законопроекты Госдума рассмотрит в ближайшее время.

Ранее в Госдуме России призвали увеличить в школе часы математики, русского и истории.

