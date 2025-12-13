Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:33, 13 декабря 2025Мир

В Польше признали влияние ФСБ России на Службу контрразведки страны

В Польше сообщили о влиянии ФСБ России на Службу контрразведки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бюро национальной безопасности Польши обнародовало доклад о предполагаемом воздействии ФСБ России на польскую Службу военной контрразведки (СВК). Об этом сообщает РИА Новости.

В документе утверждается, что СВК, являясь институтом, «чья основная миссия заключается в защите Вооруженных сил Польши от угроз, исходящих от иностранных разведывательных служб», оказалась под влиянием Российской Федерации. В частности, глава Службы военной контрразведки активизировал взаимодействие с российской спецслужбой. Это привело к подписанию 11 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге соглашения между СВК и ФСБ, касающегося сотрудничества и взаимодействия в сфере военной контрразведки, говорится в докладе.

В июле 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск упразднил комиссию по расследованию предполагаемого влияния России и Белоруссии в 2004-2024 годах на политику страны. До этого премьер заявил, что в Польше за якобы сотрудничество со спецслужбами России в общей сложности были задержаны 32 человека. По его словам, Польша будет «действовать безжалостно» по отношению к тем, кто дестабилизирует ситуацию в государстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара «Герани» по судну с подсолнечным маслом

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Над российским городом прогремели взрывы

    Вице-премьер Италии выступил с резкой критикой ЕС из-за России

    Два российских города закрыли небо для самолетов

    Лукашенко попросил не задавать ему «гадкие вопросы» про Путина и Трампа

    Украина запустила почти сотню беспилотников за три часа

    Пострадавший при атаке ВСУ на Васильевский зоопарк лев умер

    Трампа призвали уйти в отставку

    В заявлении Зеленского о Крыме увидели подвох

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok