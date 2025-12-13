В Польше сообщили о влиянии ФСБ России на Службу контрразведки

Бюро национальной безопасности Польши обнародовало доклад о предполагаемом воздействии ФСБ России на польскую Службу военной контрразведки (СВК). Об этом сообщает РИА Новости.

В документе утверждается, что СВК, являясь институтом, «чья основная миссия заключается в защите Вооруженных сил Польши от угроз, исходящих от иностранных разведывательных служб», оказалась под влиянием Российской Федерации. В частности, глава Службы военной контрразведки активизировал взаимодействие с российской спецслужбой. Это привело к подписанию 11 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге соглашения между СВК и ФСБ, касающегося сотрудничества и взаимодействия в сфере военной контрразведки, говорится в докладе.

В июле 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск упразднил комиссию по расследованию предполагаемого влияния России и Белоруссии в 2004-2024 годах на политику страны. До этого премьер заявил, что в Польше за якобы сотрудничество со спецслужбами России в общей сложности были задержаны 32 человека. По его словам, Польша будет «действовать безжалостно» по отношению к тем, кто дестабилизирует ситуацию в государстве.