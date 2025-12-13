В России пообещали жестокий ответ за атаку ВСУ на Саратов

Депутат Колесник: Ответ на удары по Саратову будет жестоким на поле боя

Ответ Вооруженных сил России как всегда будет жестким, может быть, даже жестоким, потому что терпеть нападение на мирное население никто не будет, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратов увеличилось. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также обещал оказать родственникам необходимую помощь.

«Вот эти позорные действия ВСУ при ударах по мирным людям, начинают доходить до всего мира. Как всегда они компенсируют свою несостоятельность на поле боя ударами по гражданскому населению, ничего тут нового нет. Но тем не менее это продолжает происходить. Они выбрали террористическую тактику, пытаются ее усовершенствовать, то есть бьют четко по мирным», — прокомментировал депутат.

Парламентарий считает, что таким образом Украина пытается сорвать мирные переговоры между Россией и США, которые сейчас проходят в нужном русле. Колесник также полагает, что Киев желает таким образом улучшить свои позиции и поднять рейтинг, однако люди никогда не простят украинскому руководству удары по мирному населению.

Ранее Бусаргин заявил об одном погибшем при атаке на Саратов. Также он рассказал о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры