Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:46, 13 декабря 2025Спорт

В России жестко избили спортивного тренера

Тренер гандбольного «Динамо» Георгий Заикин подвергся нападению в Астрахани
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @astrakhan.online

Главный тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин подвергся нападению в Астрахани из-за конфликта на дороге.​ Об этом сообщает РИА Новости.

Заикин рассказал, что инцидент произошел во время дорожной ссоры, в результате которой его избили. Он уточнил, что оказался втянутым в спор с другими участниками движения. По словам Заикина, конфликт быстро перерос в физическое столкновение.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. «Состояние более-менее, лежу в нейрохирургии, на данный момент меня привезли для дачи показаний», — добавил тренер.

Заикин является главным тренером астраханского «Динамо» с 2024 года. Специалист также руководил «Астраханочкой» и женской сборной Казахстана по гандболу, работал в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Эрдоган рассказал об обещании Путина

    В России запретили роман о боевых действиях в Донецке

    В Госдуме сделали жесткое заявление о Deutsche Welle

    США снимут санкции с одной отрасли Белоруссии

    Умер петербургский художник-нонкомформист Геннадий Устюгов

    В России жестко избили спортивного тренера

    Солдаты ВСУ не знали о присутствии в Северске российских войск

    Новый премьер Чехии отказался вкладывать деньги в Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok