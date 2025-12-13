В России жестко избили спортивного тренера

Тренер гандбольного «Динамо» Георгий Заикин подвергся нападению в Астрахани

Главный тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин подвергся нападению в Астрахани из-за конфликта на дороге.​ Об этом сообщает РИА Новости.

Заикин рассказал, что инцидент произошел во время дорожной ссоры, в результате которой его избили. Он уточнил, что оказался втянутым в спор с другими участниками движения. По словам Заикина, конфликт быстро перерос в физическое столкновение.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. «Состояние более-менее, лежу в нейрохирургии, на данный момент меня привезли для дачи показаний», — добавил тренер.

Заикин является главным тренером астраханского «Динамо» с 2024 года. Специалист также руководил «Астраханочкой» и женской сборной Казахстана по гандболу, работал в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.