Врач назвал три сильнее всего провоцирующих головную боль алкогольных напитка

Врач Красников: При головной боли важно ограничить потребление кофе и алкоголя

Невролог высшей категории, цефалголог, кандидат медицинских наук, эксперт Фонда ФРОНТМЕД Алексей Красников рассказал, какие напитки и продукты сильнее всего провоцируют головную боль. В разговоре с «Лентой.ру» он также объяснил, что нужно делать, чтобы справиться с этой проблемой.

По словам врача, чтобы избежать головной боли, необходимо пить достаточно воды и ограничивать потребление кофе, кофеинсодержащих напитков и алкоголя. При этом доктор подчеркнул, что в первую очередь этот совет касается трех спиртных напитков: красного вина, пива и шампанского.

А в список продуктов, которые могут провоцировать головную боль, Красников включил фастфуд, полуфабрикаты, чипсы, твердые сорта сыра, орехи, копчености и консервированные продукты.

Невролог добавил, что избежать головной боли поможет, помимо корректировки рациона, соблюдение нескольких простых правил. По его словам, важно соблюдать режим дня, регулярно и сбалансированно питаться, снижать уровень стресса и заниматься дозированными аэробными нагрузками.

При этом доктор подчеркнул, что существует множество провокаторов головной боли, поэтому важно для начала определить, что именно спровоцировало эту проблему. Врач также призвал стараться своевременно купировать приступы головной и принимать препараты как можно раньше, а при необходимости обращаться к врачу-цефалгологу.

Ранее невролог Эмад Эстемалик заявил, что головную боль можно облегчить без лекарств. По его словам, холодный компресс облегчит мигрень, а теплый — головную боль напряжения.