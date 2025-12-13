Реклама

15:47, 13 декабря 2025Мир

Захарова заявила о шантаже Зеленским западных политиков

Захарова: Зеленский шантажирует западных политиков ради «выборов себя самого»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский шантажирует западных политиков, которые повязаны с ним в коррупционных схемах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По словам Захаровой, такой шантаж обеспечивает Зеленскому «выборы его самого».

Ранее дипломат заявила, что президент Украины «приперт к стене». По ее мнению, он оказался в таком положении по ряду причин, в том числе из-за провала на фронте и отсутствия выборов.

Тем временем президент США Дональд Трамп усилил давление на Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на уступки.

