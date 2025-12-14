Еще в двух российских городах закрыли воздушное пространство

Еще две российских воздушных гавани перестали принимать и выпускать авиарейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, разместив пост в своем Telegram-канале.
По данным пресс-секретаря, речь идет об аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна). Ограничения носят временный характер.
Мера начала действовать для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ночью в воскресенье, 14 декабря, аэропорты Калуги (Грабцево) и Пскова закрыли небо для самолетов.
До этого в Минобороны сообщили, что Украина запустила почти сотню беспилотников за три часа. Оказалось, что больше всего дронов было сбито над территорией Крыма.