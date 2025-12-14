Еще в двух российских городах закрыли воздушное пространство

Росавиация: Иваново и Ярославль прекратили выпускать самолеты

Еще две российских воздушных гавани перестали принимать и выпускать авиарейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, разместив пост в своем Telegram-канале.

По данным пресс-секретаря, речь идет об аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна). Ограничения носят временный характер.

Мера начала действовать для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ночью в воскресенье, 14 декабря, аэропорты Калуги (Грабцево) и Пскова закрыли небо для самолетов.

До этого в Минобороны сообщили, что Украина запустила почти сотню беспилотников за три часа. Оказалось, что больше всего дронов было сбито над территорией Крыма.