17:04, 14 декабря 2025Бывший СССР

Кличко заявил о серьезном ударе для всей Украины

Кличко: Коррупционный скандал стал серьезным ударом для всей Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, подорвал доверие к власти как жителей страны, так и международных партнеров, став тяжелым ударом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Все очень плохо. Скажу честно, это [скандал] стал серьезным ударом для всей Украины. Самое важное в жизни — это доверие. Доверие наших международных партнеров к Украине. Доверие нашего народа к власти. И такие скандалы, к сожалению, рушат это», — отметил политик.

Ранее бывший полковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что коррупцию на Украине, в частности, в сфере атомной энергетики лоббировала Демократическая партия США.

12 декабря журнал Politico сообщил, что Белый дом использует коррупционный скандал на Украине как способ давления на Зеленского. По данным источников издания, президент США Дональд Трамп по-прежнему считает Киев более слабой и податливой стороной конфликта.

