Лукашенко подарил Трампу икону

Лукашенко передал Трампу в качестве подарка икону

Белорусский президент Александр Лукашенко передал своему американскому коллеге Дональду Трампу в качестве подарка икону, а его жене Мелании — ювелирное изделие. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Лукашенко 12-13 декабря провел переговоры со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом. Через него были переданы подарки.

«Встреча, как обычно, прошла за закрытыми дверями. В таком формате переговоры будут идти два дня… Наш президент кое-что подготовил для первой пары США», — подчеркнули журналисты.

Канал продемонстрировал кадры, на которых Лукашенко передает две подарочные коробки Коулу.

Ранее Александр Лукашенко во время интервью американским СМИ попросил не задавать «гадкие вопросы» про российского лидера Владимира Путина, главу США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Белорусский лидер назвал себя убежденным сторонником Трампа.

До этого Александр Лукашенко предостерег США от «нового Вьетнама», чем может обернуться нападение на Венесуэлу.