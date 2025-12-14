Реклама

09:43, 14 декабря 2025

Овечкин обошел Яромира Ягра

Овечкин обошел Яромира Ягра по очкам в НХЛ в большинстве
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Gonzales / Reuters

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обошел чеха Яромира Ягра по очкам, набранным в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в большинстве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче с «Виннипег Джетс» Овечкин отдал голевую передачу на Джейкоба Чикрана, доведя общее количество очков в большинстве до 611 (328+283). Россиянин потеснил Ягра с 10-го места списка лучших игроков в истории НХЛ по этому показателю. Лидирует в нем канадец Уэйн Гретцки (890 очков).

Несмотря на результативное действие Овечкина, «Вашингтон» проиграл со счетом 1:5. После 32 матчей регулярки столичный клуб с 40 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ.

Всю заокеанскую карьеру Овечкин выступает за «Вашингтон». Российский форвард является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

