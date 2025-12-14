Песков вспомнил об учебе в Нидерландах и рассказах голландцев о Второй мировой войне

Песков: Голландцы рассказывали, как Нидерланды пострадали от фашистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил о том, как во время учебы в Нидерландах слушал рассказы голландцев о том, как страна пострадала от фашистов во Второй мировой войне. Видео с рассказом представителя Кремля доступно в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я в свое время учился в Нидерландах. И вот мне там голландцы сами рассказывали про страшные испытания, которые они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон и как это было жутко. И это на полном серьезе», — отметил Песков.

Он также добавил, что голландцы делали такие заявления еще и потому, что не очень любят немцев.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европе следует готовиться к войне, подобной той, которую пережили их «деды и прадеды». Он отметил, что такое заявление мог сделать человек, который успел забыть, что происходило во время Второй мировой войны, а также не понимающий, что он говорит.

11 декабря генсек НАТО обратился к Европе с призывом быть готовыми к войне времен «дедов и прадедов» жителей региона. Он подчеркнул, что следует Европе следует вкладывать больше средств в оборону.