22:19, 14 декабря 2025Мир

Премьера Британии призвали удалить пост-поздравление с Ханукой

Daily Mail: Стармера призвали удалить пост о Хануке из-за стрельбы в Сиднее
Александра Синицына
Фото: Adrian Dennis / Reuters

Британского премьер-министра Кира Стармера призвали удалить пост-поздравление с праздником Ханука с его аккаунта в соцсети X. Это происходит на фоне недавней стрельбы на пляже Бондай в австралийском Сиднее, которая случилась в ходе церемонии зажигания занукальных свечей, передает Daily Mail.

По данным газеты, премьер Великобритании поздравил евреев с Ханукой почти сразу после инцидента, пожелав в нем, чтобы праздник «принес надежду, мир и утешение» еврейским общинам. Через час он выложил еще один пост, выразив соболезнования Австралии от лица своей страны.

«Пользователи соцсети X призвали премьер-министра "проверить новости" и "включить телевизор"», — отмечается в статье.

Один из читателей Стармера обратил внимание, что инцидент показал недостатки практики планирования постов заранее.

Стрельба на пляже в Австралии произошла 14 декабря. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже во время мероприятия, посвященного празднику Ханука. Позднее была раскрыта личность мужчины, выхватившего дробовик у террориста.

