Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 14 декабря 2025Мир

Раскрыта дата продолжения переговоров Украины и США

Handelsblatt: Переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся 15 декабря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Переговоры Украины и США в Берлине по мирному плану американского лидера Дональда Трампа продолжатся в понедельник, 15 декабря. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

При этом издание не уточняет, окончен ли сегодняшний раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.

До этого украинский президент заявил, что в мирном соглашении с Россией неизбежно будут компромиссы. По его словам, мирный план должен не допустить возможности повторения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это была кровавая бойня». Еврейский праздник закончился расстрелом десятков людей. Россияне чудом успели спастись и уехать

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Атаку БПЛА отразили в российском регионе

    Зеленский потребовал передать Запорожскую АЭС под контроль Украины и США

    Депутат Рады набросился c критикой на Зеленского из-за встречи в Берлине

    В ЕС захотели доказать Трампу свою пользу

    Премьера Британии призвали удалить пост-поздравление с Ханукой

    Армия России взломала оборону ВСУ в центре Гуляйполя

    Раскрыта дата продолжения переговоров Украины и США

    Названа дата прощания с погибшим главой Реутова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok