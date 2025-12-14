Раскрыта дата продолжения переговоров Украины и США

Handelsblatt: Переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся 15 декабря

Переговоры Украины и США в Берлине по мирному плану американского лидера Дональда Трампа продолжатся в понедельник, 15 декабря. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

При этом издание не уточняет, окончен ли сегодняшний раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.

До этого украинский президент заявил, что в мирном соглашении с Россией неизбежно будут компромиссы. По его словам, мирный план должен не допустить возможности повторения конфликта.