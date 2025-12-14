Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:38, 14 декабря 2025Россия

В Кремле объяснили слова Путина о поездках по Москве «по-тихому»

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин любит сам ездить за рулем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил слова главы государства Владимира Путина о том, что он иногда ездит по Москве «по-тихому». Видео с ответом представителя Кремля доступно в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

На просьбу Зарубина пояснить, что означали слова Путина о поездках «по-тихому», Песков ответил фразой «как все». Тогда журналист уточнил, водит ли президент машину сам. «Он водит машину и любит это делать, да», — заявил пресс-секретарь.

Зарубин также уточнил у представителя Кремля, могут ли автовладельцы случайно увидеть Путина за рулем, на что тот ответил отрицательно.

Ранее Путин заявил, что иногда ездит по Москве «по-тихому, без всяких кортежей». Он подчеркнул, что во время таких поездок замечает, как ездят сотрудники службы доставки.

До этого президент России назвал качество, объединяющее ее граждан. Таковым глава государства счел готовность россиян ставить интересы Родины превыше всего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин впервые выиграл дело по «эффекту Долиной»

    В России задумались о новом Госплане

    Опытная путешественница назвала главные ошибки туристов в аэропорту

    Мерц отказался думать об окончании конфликта в случае поражения Украины

    В России увеличился спрос на еду с протеином

    Двое мужчин открыли стрельбу по отдыхающим на пляже в Австралии

    Появились данные о боях с окруженными в Димитрове подразделениями ВСУ

    В Херсонской области появится нацпарк

    ВС России взяли под контроль село к северу от Гуляйполя

    В Кремле высказались о возможном варианте урегулирования украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok