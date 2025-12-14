В Кремле объяснили слова Путина о поездках по Москве «по-тихому»

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин любит сам ездить за рулем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил слова главы государства Владимира Путина о том, что он иногда ездит по Москве «по-тихому». Видео с ответом представителя Кремля доступно в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

На просьбу Зарубина пояснить, что означали слова Путина о поездках «по-тихому», Песков ответил фразой «как все». Тогда журналист уточнил, водит ли президент машину сам. «Он водит машину и любит это делать, да», — заявил пресс-секретарь.

Зарубин также уточнил у представителя Кремля, могут ли автовладельцы случайно увидеть Путина за рулем, на что тот ответил отрицательно.

Ранее Путин заявил, что иногда ездит по Москве «по-тихому, без всяких кортежей». Он подчеркнул, что во время таких поездок замечает, как ездят сотрудники службы доставки.

До этого президент России назвал качество, объединяющее ее граждан. Таковым глава государства счел готовность россиян ставить интересы Родины превыше всего.