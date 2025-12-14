Реклама

В МИД России прокомментировали стрельбу на пляже в Австралии

Захарова: Дипломаты на связи с властями Австралии после стрельбы на пляже
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kirsty Needham / Reuters

Российские дипломаты находятся на связи с местными властями в Австралии после стрельбы на пляже. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Следим за страшными новостями из Австралии. Расстрел невинных людей в ходе религиозного праздника — чудовищная трагедия», — добавила дипломат.

По ее словам, дипломаты выясняют информацию о наличии граждан Российской Федерации среди пострадавших. «Терроризму не может быть никакого оправдания», — заключила Захарова.

Вооруженное нападение произошло 14 декабря около 18:00 на пляже Бонди в Сиднее. Во время мероприятия, посвященного празднику Ханука, двое неизвестных открыли стрельбу по отдыхающим.

