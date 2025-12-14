В России высказали ожидания от встречи Зеленского с дипломатами США

Депутат Журова: Зеленский запутался в рекомендациях от партнеров

На встрече в Берлине западные партнеры из США и Европы, вероятно, будут уговаривать президента Владимира Зеленского занять ту или иную позицию, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ФРГ для переговоров по завершению конфликта со спецпосланником и зятем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщили источники в офисе президента страны.

«Такое ощущение, что они там Зеленского уговаривают, потому что он действительно говорит им одно, потом его настраивают на другое, и потом еще разное говорят. Поэтому понятно, что все в унисон будут ему давать рекомендации. Мне кажется, он сам уже запутался, кто с какой стороны ему рекомендует что-то делать», — прокомментировала Журова.

Депутат считает, что перед Зеленским на встрече политиков будет поставлен вопрос о легитимности и предстоящих выборах на Украине. Она также выразила надежду, что переговорный процесс даст результаты к Новому году. Журова напомнила, что президент Дональд Трамп еще год назад хотел как можно быстрее закончить конфликт, в то время как Украина и Европа мечутся в поисках выгодного для себя решения.

Ранее украинский президент заявил, что в мирном соглашении с Россией неизбежно будут компромиссы. По его словам, мирный план должен не допустить возможности повторения конфликта.