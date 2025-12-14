Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:26, 14 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл на переговоры по завершению конфликта

Зеленский прибыл в ФРГ для переговоров с Уиткоффом по завершению конфликта
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kin Cheung / AP

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ФРГ для переговоров по завершению конфликта со спецпосланником и зятем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщили источники в офисе президента страны, передает «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Associated Press написало, что представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для встречи с Владимиром Зеленским. Основная цель визита — переговоры, «направленные на прекращение войны на Украине».

«Президент Зеленский прибыл в Германию», — сообщили источники в офисе Зеленского. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк писал, что украинский лидер вылетел в ФРГ из Польши.

Ранее Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл действия Украины при условии провала мирного процесса

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Стало известно о необычных деталях удара России по объектам под Одессой

    В Кремле раскрыли триггер для начала СВО

    Появились новые жертвы стрельбы на пляже в Австралии во время празднования Хануки

    Зеленский раскрыл причину передачи белорусских политзаключенных на Украину

    Песков назвал себя малововлеченным отцом

    Помощник Путина раскрыл реакцию России на изменение мирного плана США

    Женщина провела 72 часа за объятиями с деревом и поставила рекорд

    Тренер вратарей сборной России оценил игру Сафонова за ПСЖ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok