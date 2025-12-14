Зеленский прибыл на переговоры по завершению конфликта

Зеленский прибыл в ФРГ для переговоров с Уиткоффом по завершению конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ФРГ для переговоров по завершению конфликта со спецпосланником и зятем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщили источники в офисе президента страны, передает «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Associated Press написало, что представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для встречи с Владимиром Зеленским. Основная цель визита — переговоры, «направленные на прекращение войны на Украине».

«Президент Зеленский прибыл в Германию», — сообщили источники в офисе Зеленского. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк писал, что украинский лидер вылетел в ФРГ из Польши.

Ранее Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.