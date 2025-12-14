Реклама

Россия
16:14, 14 декабря 2025Россия

ВСУ вновь ударили по нефтезаводу на юге России

Оперштаб: Удар беспилотников ВСУ привел к пожару рядом с Афипским НПЗ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Удар беспилотников ВСУ привел к пожару рядом с территорией Афипского нефтеперерабатывающего завода из-за падения обломков дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Около одного из контрольно-пропускных пунктов нефтезавода загорелась газовая труба. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, к середине дня его ликвидировали. Повреждений и пострадавших нет, отметили в оперштабе.

Кроме того, сообщается, что в поселке Афипский обломки БПЛА повредили 16 домов. В основном в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша и двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Там также обошлось без пострадавших.

Ночью сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников в поселке Афипский были повреждены частные дома, на как минимум двух участках вспыхнул пожар. Также произошло обрушение линии электропередачи, в половине поселка начались перебои с электричеством.

Ранее Афипский НПЗ уже не раз был атакован дронами. 29 ноября пожаром была повреждена часть технического оборудования на территории завода. А в сентябре обломки беспилотника упали на одну из установок.

