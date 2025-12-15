Реклама

05:04, 15 декабря 2025

«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов по 25 направлениям

Юлия Мискевич
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 25 направлений. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Из Москвы и обратно можно отправиться в Благовещенск, Анадырь, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Улан-Удэ и Калининград.

Кроме того, из Красноярска и в обратном направлении запущены субсидированные тарифы в Хабаровск и Благовещенск.

Из Санкт-Петербурга и обратно по сниженному тарифу — во Владивосток, Иркутск и Калининград. Также льготы действуют на некоторые рейсы из Хабаровска и Владивостока.

8 декабря россиян попросили не посещать районы Таиланда, которые граничат с Камбоджей, из-за обострившегося конфликта между государствами

