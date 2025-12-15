Блогерша потратила более миллиона рублей на пластику и пожалела

Блогерша Эмили Джеймс потратила более миллиона рублей на пластику и пожалела. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

28-летняя инфлюэнсерша рассказала, что решила сузить талию путем удаления ребер. За данную операцию она заплатила 13,750 долларов (1,095 миллиона рублей).

Однако, по словам женщины, восстановление после хирургического вмешательства заняло около семи месяцев. Кроме того, она столкнулась с рядом неприятных последствий. «Кашель был таким, будто меня убивали», — посетовала она.

При этом юзерша предупредила, что удаление ребер может ставить под угрозу жизненно важные органы. «У меня больше нет ребер, защищающих печень и почки, что может стать проблемой в случае серьезной аварии или сильного удара. Я никому не рекомендую такую операцию», — заключила она.

