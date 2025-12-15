Реклама

17:55, 15 декабря 2025

Блогерша потратила более миллиона рублей на пластику и пожалела

Блогерша Джеймс потратила 1,095 миллиона рублей на удаление ребер и пожалела
Екатерина Ештокина

Фото: Aleksei Gorelov / Getty Images

Блогерша Эмили Джеймс потратила более миллиона рублей на пластику и пожалела. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

28-летняя инфлюэнсерша рассказала, что решила сузить талию путем удаления ребер. За данную операцию она заплатила 13,750 долларов (1,095 миллиона рублей).

Однако, по словам женщины, восстановление после хирургического вмешательства заняло около семи месяцев. Кроме того, она столкнулась с рядом неприятных последствий. «Кашель был таким, будто меня убивали», — посетовала она.

При этом юзерша предупредила, что удаление ребер может ставить под угрозу жизненно важные органы. «У меня больше нет ребер, защищающих печень и почки, что может стать проблемой в случае серьезной аварии или сильного удара. Я никому не рекомендую такую операцию», — заключила она.

В октябре женщины по всему миру ради узкой талии стали надпиливать ребра по методу отца рэпера Мияги.

