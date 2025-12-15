Реклама

11:35, 15 декабря 2025

Европейские лидеры захотели присоединиться к Уиткоффу и Зеленскому

WSJ: Европейские лидеры планируют присоединиться к переговорам Украины и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Европейские лидеры планируют присоединиться к переговорам делегаций Украины и США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине состоялась встреча представителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи, по словам Уиткоффа, обсуждался план мирного урегулирования конфликта на Украине, экономическая повестка и другие вопросы.

«Переговоры продолжатся в понедельник, и несколько европейских лидеров планируют присоединиться к ним», — говорится в публикации WSJ.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что формат переговоров по Украине с участием американских посредников Уиткоффа и Кушнера выглядит не слишком убедительно. «Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе», — отметил политик.

