Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:08, 15 декабря 2025Экономика

Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

Финансист Селезнев: Для доходов на уровне Чехии в РФ нужен доллар по 45 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Если оценивать с точки зрения размера доходов в пересчете на иностранную валюту, в РФ сейчас лучший из возможных курсов за последние годы, но чтобы достигнуть уровней заработков стран Евросоюза доллар должен обходиться россиянам гораздо дешевле, считает эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Его цитирует «Газета.Ru».

Как уточнил финансист, чем выше курс национальной валюты, тем комфортнее в этом плане ситуация для потребителей. При нынешних его уровнях средняя зарплата, по словам Селезнева, достигла 1300 долларов, что соответствует уровню Сербии. В то же время из-за фактора санкций и изоляции от западных рынков «де-факто доллар по 30 рублей в 2014 году при средней зарплате около 30 тысяч рублей все же был комфортнее, чем сегодняшний 80 рублей при средней зарплате под 100 тысяч», — отметил он.

Эксперт поделился, что для достижения уровней Латвии или Словакии с точки зрения возможности покупать импорт россиянам потребовался бы курс около 57 рублей за доллар, а для показателей Чехии или Польши актуальна отметка в 45 рублей.

Ранее советник председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов назвал факторы, которые могли бы привести к падению курса доллара до 50 рублей. Текущий официальный курс ЦБ составляет 79,73 рубля. После снижения до 76 рублей доллар на прошлой неделе стал расти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде. Главный подозреваемый — их родной сын

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Восстановлена картина нападения ученика с ножом в российской школе

    Россиянин ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез

    Сын Собчак высмеял ее публикации в соцсетях и объяснил успех матери магией

    В России запретили панк-группу Pussy Riot

    Президент Финляндии встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине

    Винокур назвал Оганезова человеком-легендой

    Европейские лидеры захотели присоединиться к Уиткоффу и Зеленскому

    Появились данные о напавшем с ножом в российской школе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok