Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

Финансист Селезнев: Для доходов на уровне Чехии в РФ нужен доллар по 45 рублей

Если оценивать с точки зрения размера доходов в пересчете на иностранную валюту, в РФ сейчас лучший из возможных курсов за последние годы, но чтобы достигнуть уровней заработков стран Евросоюза доллар должен обходиться россиянам гораздо дешевле, считает эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Его цитирует «Газета.Ru».

Как уточнил финансист, чем выше курс национальной валюты, тем комфортнее в этом плане ситуация для потребителей. При нынешних его уровнях средняя зарплата, по словам Селезнева, достигла 1300 долларов, что соответствует уровню Сербии. В то же время из-за фактора санкций и изоляции от западных рынков «де-факто доллар по 30 рублей в 2014 году при средней зарплате около 30 тысяч рублей все же был комфортнее, чем сегодняшний 80 рублей при средней зарплате под 100 тысяч», — отметил он.

Эксперт поделился, что для достижения уровней Латвии или Словакии с точки зрения возможности покупать импорт россиянам потребовался бы курс около 57 рублей за доллар, а для показателей Чехии или Польши актуальна отметка в 45 рублей.

Ранее советник председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов назвал факторы, которые могли бы привести к падению курса доллара до 50 рублей. Текущий официальный курс ЦБ составляет 79,73 рубля. После снижения до 76 рублей доллар на прошлой неделе стал расти.