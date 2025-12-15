Fortnite вернулась на Android

Онлайн-игра Fortnite вернулась в Google Play в США после удаления в 2020 году

Популярная онлайн-игра в жанре королевской битвы Fortnite вернулась в Google Play. На это обратило внимание издание PCMag.

Игра была удалена из Google Play и App Store — магазинов для устройств Android и iOS соответственно — в 2020 году из-за нарушения правил. Спустя 5 лет разработчик игры Epic Games объявил, что тайтл снова доступен в Google Play в США и рассказал о старте седьмого сезона в онлайн-игре.

По словам журналистов, возвращению продукта Epic Games предшествовали многочисленные жалобы, судебные заседания и апелляции. Отмечается, что в июле Google проиграла апелляцию на отмену решения суда от 2023 года, который обвинил IT-гиганта в создании монополии.

Отмечается, что в ноябре Epic Games и Google урегулировали спор, а в начале декабря разработчики сообщили, что продолжили сотрудничать с корпорацией. Специалисты PCMag уточнили, что споры создателя Fortnite и оператора онлайн-магазина касались внутриигровых платежей и комиссии сервиса. Также они отметили, что все это время у пользователей Android существовали обходные пути по установке Fortnite на свои телефоны.

В мае онлайн-видеоигра Fortnite вернулась в App Store. Игра появилась для пользователей iPhone из США. Кроме того, приложение появилось в альтернативных магазинах Epic Games Store и AltStore, доступных в Европе.