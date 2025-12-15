Реклама

22:33, 15 декабря 2025

Лавров порассуждал о наличии здравых людей в Европе и США

Лавров заявил о наличии здравых людей в Европе и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В США и ряде европейских государств по-прежнему сохраняются голоса разума, призывающие к возрождению системы контроля над вооружениями, отметил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана», которое было опубликовано на сайте российского ведомства.

«Сейчас здравые люди, в том числе в США, в некоторых странах Европы и в наших с вами структурах типа ШОС, выступают за то, чтобы опять воссоздавать схемы принципа ограничения вооружений, контроля над вооружениями, включая транспарентность», — заявил Лавров.

Российский дипломат подчеркнул, что начиная с 2008 года Россия неоднократно обращалась к европейским и американским партнерам с предложением согласовать принципы европейской безопасности. Последующие инициативы были выдвинуты в 2009 и 2021 годах, однако все они остались без ответа.

«Предлагали договориться о принципах безопасности. Предлагали договор, который гарантировал бы нерасширение НАТО. Это все было Западом проигнорировано, высокомерно отвергнуто», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что США продолжают нечистоплотную игру, вводя новые санкции против России и ее компаний в энергетическом секторе. Лавров также добавил, что Соединенные Штаты прибегают к «нечистоплотным, антидемократическим, антирыночным» методам, так как теряют позиции в мировой экономике.

