12:27, 15 декабря 2025Интернет и СМИ

Мартиросян оценил возможность заменить Урганта

Юморист Мартиросян заявил, что никогда не заменит Урганта в его шоу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Один из основателей проекта Comedy Club, юморист Гарик Мартиросян оценил возможность заменить шоумена Ивана Урганта в его вечернем шоу. В интервью журналистке и блогерше Надежде Стрелец, доступном на YouTube, он заявил, что никогда не смог бы этого сделать.

«Я бы в жизни ни за какие условия, ни за какие уговоры не сел бы на место Вани Урганта в его собственном шоу, как бы оно ни называлось», — заявил Мартиросян. Он добавил, что так поступить было бы некрасиво.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что президента России Владимира Путина просят вернуть Урганта в телевизионный эфир. Представитель Кремля подчеркнул, что ему ничего об этом неизвестно.

13 декабря газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, заявила, что «видные россияне» обращались к Путину с просьбой вернуть Урганта на экраны. Издание утверждает, что глава государства отреагировал на это негативно.

Передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине, так как Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ. В марте того же года появились сообщения о том, что Ургант уехал из России. Сам же телеведущий позднее опроверг слухи об эмиграции.

