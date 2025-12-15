Реклама

20:42, 15 декабря 2025Экономика

Минфин США забраковал еще одного претендента на активы «Лукойла»

Reuters: Минфин США отклонил предложение Xtellus о покупке активов «Лукойла»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Руководство Министерства финансов (Минфина) США забраковало еще одного претендента на международные активы попавшего под американские санкции российского энергогиганта — компании «Лукойл». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В ведомстве отклонили предложение банка Xtellus Partners о приобретении активов российской компании. Руководство финансовой организации намеревалось обменять ценные бумаги «Лукойла», принадлежащие американским инвесторам, на глобальные активы энергогиганта. Однако эта инициатива не получила одобрения со стороны Минфина США. Причины отклонения заявки не раскрываются.

Ранее американское ведомство забраковало еще одного претендента на международные активы российской компании. Приобрести их пытался международный энергетический трейдер Gunvor. Однако после негативного отзыва Минфина США, руководство которого назвало компанию «марионеткой Кремля», ей пришлось отказаться от своих планов, а ее главе Торбьерну Торнквисту пришлось уйти в отставку.

После срыва сделки в качестве одного из претендентов на международные активы «Лукойла» называлась венгерская нефтегазовая компания MOL. Соответствующую заявку руководство европейского концерна подало в Минфин США. Впрочем, итоговое решение по поводу судьбы зарубежных активов «Лукойла» неизвестно до сих пор.

«Лукойл» участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Также «Лукойл» владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе и сетью АЗС в 19 странах. Совокупная стоимость активов оценивается в 14 миллиардов долларов. Отмечалось, что руководство российской компании планирует найти одного покупателя на все свои зарубежные активы и не намерено распределять их между несколькими контрагентами.

