07:19, 15 декабря 2025Мир

На Западе высмеяли мифы о военных возможностях России

Steigan: На Западе сложилось неадекватное мнение о возможностях России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Западе на сегодняшний день распространено неадекватное мнение о военных возможностях России. Об этом пишет издание Steigan.

«В западных публикациях о военных возможностях России есть что-то шизофреническое. С одной стороны, они утверждают, что Россия очень медленно завоевывает позиции, и это показывает, насколько она слаба», — говорится в статье.

С другой стороны, Запад утверждает, что «Россия нападет на Европу через пару лет», отмечается в материале. Как указано в материале, Западной Европе не нужна Россия, чтобы уничтожить себя — она прекрасно справляется с этим сама.

Ранее СМИ заявили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пугает людей российской угрозой в надежде получить финансирования. Генсек также призвал страны альянса перейти к военному образу мышления.

В свою очередь, аналитик Алан Уотсон заявил, что Запад много лет стремился к тому, чтобы унизить Россию, но в итоге сам оказался в положении униженного из-за конфликта на Украине.

