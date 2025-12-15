Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:21, 15 декабря 2025Бывший СССР

Переговоры Украины и США продолжились

В Берлине начался второй раунд переговоров Украины и США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Берлине начался второй раунд переговоров Украины и США по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает «Новости.Live» со ссылкой на источники в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«В Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США. Главная цель и тема переговоров — мирное соглашение», — сообщили журналисты.

Переговоры в Берлине стартовали вечером 14 декабря. Участие в них приняли президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как сообщает Blid, в ходе встречи власти Украины допустили отказ от членства в Организации Североатлантического договора НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней. При этом Киев приемлет лишь заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения без юридического признания территорий российскими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Москве появился уникальный квартал

    Назван способ остановить «эффект Долиной»

    Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Сафонов опроверг свое удаление с командной фотографии ПСЖ

    Раскрыты способы сделать перелет в эконом-классе как в бизнесе

    Си Цзиньпин пригрозил завышающим экономические показатели китайским чиновникам

    «АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной Lada Vesta

    Зеленский отправится в Гаагу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok