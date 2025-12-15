Переговоры Украины и США продолжились

В Берлине начался второй раунд переговоров Украины и США

В Берлине начался второй раунд переговоров Украины и США по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает «Новости.Live» со ссылкой на источники в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«В Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США. Главная цель и тема переговоров — мирное соглашение», — сообщили журналисты.

Переговоры в Берлине стартовали вечером 14 декабря. Участие в них приняли президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как сообщает Blid, в ходе встречи власти Украины допустили отказ от членства в Организации Североатлантического договора НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней. При этом Киев приемлет лишь заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения без юридического признания территорий российскими.