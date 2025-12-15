Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 15 декабря 2025Мир

Президент Чехии утвердил правительство во главе с Андреем Бабишем

Президент Чехии Павел утвердил правительство во главе с Бабишем
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Президент Чехии Петр Павел провел торжественную церемонию назначения коалиционного правительства республики, возглавляемого премьер-министром Андреем Бабишем. Она состоялась в Пражском граде, сообщило информагентство ČTK.

Известно, что в состав нового коалиционного правительства страны во главе с Андреем Бабишем вошли 14 министров. Отмечается, что МИД Чехии возглавил представитель «Объединенных автомобилистов» Петр Мацинка, а министерство финансов — Алена Шиллерова. Оборонное ведомство возглавил внепартийный генерал-лейтенант в отставке Яромир Зуна.

Напомним, в начале декабря Петр Павел назначил премьер-министром лидера победившей на выборах партии «Акция недовольных граждан» Андрея Бабиша.

Чешское политическое движение «Акция недовольных граждан», которое возглавляет Андрей Бабиш, победило на выборах нового состава нижней палаты парламента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Берлине

    Появилась инструкция для прокачки чувства юмора

    Раскрыты подробности о напавшем с ножом в российской школе на учительницу подростке

    Миру спрогнозировали рекордное подорожание цветного металла

    Зеленский назвал дипломатические рычаги Украины

    Стилист Лисовец посоветовал не надевать «все лучшее сразу» на корпоративы

    Подчиненные Кадырова пришли к написавшей ему в прямой эфир чеченке

    Стало известно о планах россиян на путешествия в новогодние праздники

    Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат об одном действии

    Российские разработчики оценили стоимость уничтоженного вооружения ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok