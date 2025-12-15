Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:38, 15 декабря 2025Путешествия

Пропавшую без вести в Пермском крае группу из 13 туристов нашли

Пропавшую в Пермском крае группу из 13 туристов на снегоходах нашли
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «МЧС Пермского края»

Группу из 13 туристов на снегоходах, пропавших без вести в Пермском крае, нашли. Об этом пишет Baza.

По данным источника, все участники живы и здоровы. Сейчас они направляются в лагерь.

Ранее сообщалось, что у пропавших на горе Ослянка туристов могло закончиться топливо. До этого сигнал их телефонов зафиксировали в районе реки Сухой.

О пропаже группы из 13 туристов в Пермском крае стало известно 14 декабря. Россияне отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка и через какое-то время перестали выходить на связь. 15 декабря появилась информация об исчезновении в этом же районе второй группы туристов. В ее составе было пятеро мужчин и одна женщина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Европе призвали порадоваться за «плохой мир» для Украины

    Зеленский встретится с председателем бундестага для обсуждения выборов на Украине

    Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

    В Москве заметили редкое явление

    В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

    Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

    Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

    Присяжные признали виновными трех членов одной из самых кровавых российских ОПГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok