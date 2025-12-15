Пропавшую без вести в Пермском крае группу из 13 туристов нашли

Группу из 13 туристов на снегоходах, пропавших без вести в Пермском крае, нашли. Об этом пишет Baza.

По данным источника, все участники живы и здоровы. Сейчас они направляются в лагерь.

Ранее сообщалось, что у пропавших на горе Ослянка туристов могло закончиться топливо. До этого сигнал их телефонов зафиксировали в районе реки Сухой.

О пропаже группы из 13 туристов в Пермском крае стало известно 14 декабря. Россияне отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка и через какое-то время перестали выходить на связь. 15 декабря появилась информация об исчезновении в этом же районе второй группы туристов. В ее составе было пятеро мужчин и одна женщина.