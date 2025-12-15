ПСЖ стер Сафонова с командного фото

ПСЖ стер Матвея Сафонова с командного фото

Пресс-служба парижского ПСЖ стерла российского голкипера с командного фото на фоне самолета. Об этом сообщает Sport24.

Снимок был сделан перед посадкой на лайнер, который должен доставить футболистов на Межконтинентальный кубок в Катар. Сафонов присутствует на видео, а на фото его голова и туловище стерты. При этом журналисты обратили внимание на то, что на снимке можно заметить ноги вратаря.

В матче Межконтинентального кубка ПСЖ сыграет с бразильским «Фламенго». Игра пройдет 17 декабря.

13 декабря Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ на матч чемпионата Франции с «Метцем». Парижане одержали победу со счетом 3:2. В двух предыдущих встречах россиянин не пропускал: в чемпионате Франции парижане разгромили «Ренн» (5:0), а в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).