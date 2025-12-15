Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 15 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

Депутат Колесник: Украина капитулирует, если стороны не придут к соглашению
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Markus Schreiber / AP

Украине придется капитулировать, если она не придет к какому-то соглашению с Россией, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника о том, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от пункта мирного плана США о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса в рамках урегулирования конфликта. По его словам, для политика данный вопрос является «красной линией».

«Во-первых, Донбасс, куда входит Донецкая народная республика, Луганская народная республика, согласно Конституции, является территорией Российской Федерации. Во-вторых, Зеленский не знает, что такое капитуляция. Если он не согласится на какие-то условия и мы не придем к какому-то соглашению, тогда Украине действительно придется капитулировать, и тогда Зеленский поймет, что такое капитуляция. Это гораздо более плохая ситуация будет. Пусть вспомнит Нюрнбергский процесс, вот там была капитуляция, и пусть вспомнит, чем он закончился», — высказался депутат.

До этого стало известно о разногласиях США и Украины по гарантиям безопасности. Об этом журналистам рассказали западные чиновники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Европе призвали порадоваться за «плохой мир» для Украины

    Зеленский встретится с председателем бундестага для обсуждения выборов на Украине

    Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

    В Москве заметили редкое явление

    В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

    Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

    Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

    Присяжные признали виновными трех членов одной из самых кровавых российских ОПГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok